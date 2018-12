Saint Seiya: Saintia Sho, pubblicato da Toei Animation il video promozionale

Buone nuove per la serie animata Saint Seiya: Saintia Sho. Il sito ufficiale della Toei Animation ha reso pubblico sul suo canale YouTube un video promozionale dell’anime ispirato dal manga originale di Chimaki Kuori.

Le diverse sequenze del breve video (1:23 minuto), in cui si possono ammirare i diversi personaggi della serie, sono accompagnate dalle note dell’accattivante sigla di apertura, dal titolo “The Beautiful Brave” e cantata da quattro membri del cast.

A braccetto con il video, sono stati rivelati, oltre a quelli già citati, i nomi di altri cinque membri del cast vocale:

Hideo Ishikawa nei panni di Jabu

nei panni di Rika Tachibana nei panni di Atë

nei panni di Marika Kōno nei panni di Emony

nei panni di Aki Kanada nei panni di Mirai

nei panni di Akeno Watanabe nei panni di Shinato

Il primo episodio verrà presentato in anteprima sul canale "SkyPer! Anime Set" su Amazon Prime Video Japan e su "Animax on PlayStation" in Giappone il 10 dicembre alle 19:00. (fuso orario giapponese). L'anime farà il suo debutto ufficiale su Animax il 24 dicembre e replicato sul canale dAnimax su dTV il 5 gennaio prossimo.

Ricordiamo che nello staff tecnico troviamo Masato Tamagawa (Nurse Witch Komugi, Aria the Animation, regista episodio di Air Gear) a dirigere il progetto presso lo studio di animazione GONZO, Ikuko Takahashi (O-jii-san no Lamp, Asura) per quanto riguarda la sceneggiatura, Keiichi Ishikawa (Saint Seiya Omega, One Piece: Heart of Gold) e Ayana Nishino (Hitorijime My Hero) che si stanno occupando del characters design. Delle musiche se ne sta occupando Toshihiko Sahashi (Saint Seiya Omega, Saint Seiya: Soul of Gold).

Qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della serie:

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto. Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shoko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino".

Il manga di Saint Seiya: Saintia Sho, spin-off del manga Saint Seiya di Masami Kurumada, è in corso di pubblicazione sulla rivista mensile Champion RED dell'editore Akita Shoten. In Italia è pubblicato da Planet Manga.