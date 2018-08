Saint Seiya: Saintia Sho, la serie anime spin-off debutterà a dicembre 2018

La Toei Animation ha finalmente svelato quando debutterà l'adattamento anime di Saint Seiya: Saintia Sho - Le sacre guerriere di Atena, lo spin-off tutto femminile de I Cavalieri dello Zodiaco.

Secondo quanto riferiscono le fonti, la serie inizierà la trasmissione in Giappone nel mese di dicembre 2018, ma per ora non conosciamo la data specifica di debutto della serie anime prodotta dalla Toei Animation. Di seguito vi forniamo la sinossi dell'opera:

"Saint Seiya: Saintia Sho è uno spin-off del manga Saint Seiya di Masami Kurumada.

Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko (la protagonista) per farne il suo ricettacolo. Avvertendo pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Erisal suo posto.

Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite tutto al femminile che proteggono la dea Atena. Diventa quindi la Saintia della costellazione del Cavallino".

Il manga originale di Saint Seiya: Saintia Sho è realizzato da Chimaki Kuori ed è pubblicato in Italia da Planet Manga sotto l'etichetta di Panini Comics. Siete curiosi di visionare l'adattamento anime a cura, come sempre, della Toei Animation?