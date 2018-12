Saint Seiya: Saintia Sho, sinossi del secondo episodio e scheda dei personaggi

L'anime di Saint Seiya: Saintia Sho, che ha esordito lo scorso 10 dicembre, è arrivato al secondo episodio e lo studio GONZO, tramite il sito ufficiale dedicato alla serie, ci rivela la sinossi dell'episodio e altri dettagli sui personaggi.

Come si può vedere dal post in calce della pagina Facebook Taizen Saint Seiya, l'anime Saint Seiya: Saintia Sho pubblicato da Crunchyroll sarà trasmessa oggi lunedì 17 dicembre alle ore 14:00, ma nell'attesa possiamo leggere sul sito ufficiale la sinossi dell'episodio: "Shoko è sconvolta dal sacrificio che ha fatto Kyoko per lei, diventando il nuovo ricettacolo di Eris. Shoko verrà a conoscenza della sua natura speciale mentre Saori, la reincarnazione della dea Atena, decide di far allenare la ragazza per poterla aiutare a salvare la sorella. Nel frattempo, nel santuario, Miro e Aiolia avvertono i movimenti della malvagia Eris". L'episodio sarà intitolato "Decisioni inviduali! Le dee e le Saintia!". Inoltre, lo stesso sito ufficiale mette a disposizione nuove informazioni sui personaggi di Aiolia, Jabu, Mayura, Emoni, Tatsumi, Mirai e Shinato e Toki.

Saint Seiya: Saintia Sho è l'anime tratto dall'omonimo manga di Chimaki Kuori con la supervisione di Masami Kurumada, autore della serie originale. Il manga è posto contemporaneamente alle avventure di Saint Seiya e segue la storia di Shoko, una ragazza che si salva dalla possessione della dea malvagia Eris grazie alla sorella Kyoko che si sacrifica al suo posto. La ragazza ora è intenzionata a vendicarsi e ad aiutare la dea Atena, reincarnatasi in Saori Kido, altra mira della malvagia dea che le manderà contro le Driadi. Il manga è in corso dal 2013 sulla rivista Champion Red.