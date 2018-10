Saint Seiya: Saintia Sho, svelata la data di debutto del nuovo anime

Il numero di dicembre della rivista nipponica Champion Red, edita da Akita Shoten, ha svelato nuove informazioni su Saint Seiya: Saintia Sho, lo spin-off tutto al femminile della serie di Masami Kurumada, conosciuta in Italia col titolo de I Cavalieri dello Zodiaco. Finalmente, infatti, conosciamo la data specifica di debutto del primo episodio.

La prima puntata di Saint Seiya: Saintia Sho, infatti, debutterà il 10 dicembre 2018. Sembra che in Francia l'anime debutterà sia su Amazon Prime Video che su Animax, ma per il momento non abbiamo informazioni circa un eventuale simulcast italiano.



L'intero brand di Saint Seiya è sotto l'egida di Yamato Video, che ha recentemente editato la versione Mediaset della serie classica e ha adattato la serie spin-off Lost Canvas. Al momento sono aperti i pre-order per il box DVD limited dedicato ai Capitoli di Ade, l'ultima serie del franchise principale, mentre Saint Seiya: Saintia Sho potrebbe arrivare sul canale You Tube di Yamato Animation com'è stato proprio per Lost Canvas.



Staremo a vedere come giungerà in Italia la serie anime tratta dal manga di Chimaki Kuori. Intanto vi lasciamo la sinossi di Saintia Sho:



"Saint Seiya: Saintia Sho è uno spin-off del manga Saint Seiya di Masami Kurumada. Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko (la protagonista) per farne il suo ricettacolo. Avvertendo pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Erisal suo posto. Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite tutto al femminile che proteggono la dea Atena. Diventa quindi la Saintia della costellazione del Cavallino".