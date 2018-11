Saint Seiya: Saintia Sho, svelati altri tre componenti del cast vocale

Attraverso il sito ufficiale di Animax sono state svelate altre tre doppiatrici nipponiche che faranno parte del cast vocale di Saint Seiya: Saintia Shō, l’imminente anime targato Toei Animation e tratto dall’omonimo manga di Chimaki Kuori.

In attesa che Saint Seiya: Saintia Shō esordisca sul circuito televisivo nipponico, lo staff ha rivelato che la gettonatissima Ayana Taketatsu (Leafa in Sword Art Online, Kirino Kōsaka in Oreimo) presterà la propria voce a Erda di Cassiopea, mentre Suzuko Mimori (Suzune nel franchise di SENRAN KAGURA) sarà Xiaoling di Ursa Minor, e Yukiko Morishita (Meicoomon in Digimon Adventure tri.) sarà Katya di Corona Borealis.

Vi ricordiamo che l’anime di Saint Seiya: Saintia Shō esordirà il 24 dicembre sulla rete nipponica Animax, per poi essere trasmesso in replica su dAnimax il 5 gennaio. Il 10 dicembre, inoltre, il primo episodio verrà trasmesso in anteprima sull’app "Animax on PlayStation" e su Amazon Prime Video Japan. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale della serie.

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto.

Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shoko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino".



Scritto e illustrato da Chimaki Kuori, il manga originale di Saintia Sho è pubblicato in Italia da Planet Manga col nome de “I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho - Le Sacre Guerriere di Atena”. Attualmente l’edizione nostrana risulta in pari con quella giapponese.