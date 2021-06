Saint Seiya: Saintia Sho, ufficiale: il manga si concluderà a luglio con il capitolo 85

Saint Seiya: Saintia Sho, anche conosciuto in Italia come I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho - Le sacre guerriere di Atena, si concluderà il 19 luglio con la pubblicazione del capitolo 85, come anticipato dalla mangaka lo scorso aprile. La conferma arriva dalla casa editrice Akita Shoten, che pubblicherà il capitolo finale sulle pagine del mensile Champion RED.

La mangaka Chimaki Kuori ha iniziato a lavorare sullo spin-off di Saint Seiya nel 2013, pubblicando il primo capitolo il 19 agosto e proseguendo con la serializzazione per i successivi sei anni. Oggi, l'opera è finalmente prossima alla conclusione, con 15 Volumi pubblicati (più uno in arrivo) e un adattamento anime disponibile su Crunchyroll. In Italia il manga è distribuito da Planet Manga, che ha già pubblicato i primi 13 Volumi.

Saint Seiya: Saintia Sho è uno spin-off de I Cavalieri dello Zodiaco con protagoniste femminili. La sinossi recita quanto segue: "Sulla scia di una guerra civile istigata da Saga, il Cavaliere d'Oro di Gemini, una nuova squadra di santi si unisce con l'obiettivo di proteggere la dea Atena. Questa prima squadra composta da sole donne munite di Cloth, utilizza l'astuzia, la forza e la compassione per difendere il mondo e opporsi al destino".

E voi cosa ne dite? State leggendo il manga? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti!