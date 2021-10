Saint Seiya: Saori è la perfetta dea Atena nell'ultima figure di FOC Studio

Sono pochi i titoli che vantano della stessa popolarità di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, soprattutto in Giappone dove il gioiellino di Masami Kurumada viene considerato uno dei capisaldi della cultura anime e manga. Non c'è da stupirsi, dunque, che la serie goda di un prolifico fenomeno di merchandising.

Qualche giorno I Cavalieri dello Zodiaco ha festeggiato il 35°anniversario dal debutto della serie televisiva che venne trasmesso per la prima volta in Giappone nell'ormai lontano 1986 con l'episodio 1. Ancora oggi la serie continua far parlare di sé nel suo diretto sequel intitolato Next Dimension, manga che purtroppo non gode di una serializzazione regolare.

Ad ogni modo, decisamente più costante è l'uscita del merchandising ufficiale con oggetti a tema quali collaborazioni o modellini in scala. L'ultimo dei quali, a tal proposito, è a cura di FOC Studio, una compagnia che ha realizzato una splendida figure dedicata a Saori, in Italia conosciuta come Lady Isabel, nei panni della Dea Atena. La statuetta, che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile in due varianti: una soltanto con il modellino di Atena e l'altro comprensivo anche del busto della dea, proposti rispettivamente a 350 e 610 euro. Spicca inoltre una seconda versione che differisce solo per le dimensioni, leggermente più grande, e al costo di 435 euro solo per la figure e 695 euro per la seconda variante.

In ognuno dei casi, la consegna è attesa tra il primo e il secondo quadrimestre del 2022. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.