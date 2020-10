Saint Seiya: Sasha è la splendida reincarnazione di Atena nella figure di TPA Studio

Saint Seiya è un franchise immortale, un titolo che nonostante l'età continua a ergersi come una serie giovane e contemporanea. Ancora oggi, infatti, diverse generazioni continuano a crescere insieme alle avventure dei Cavalieri dello Zodiaco che, sin dal passato, hanno contribuito silenziosamente a proteggere l'umanità.

Grazie allo straordinario successo dell'opera, di tanto in tanto emergono nuovi progetti ispirati al franchise anche se non tutti riescono a soddisfare le aspettative di un pubblico estremamente esigente nei riguardi del capolavoro di Masami Kurumada, basti pensare al controverso remake dell'anime a cura di Netflix che non è riuscito a convincere la community a causa di alcune scelte particolarmente discutibili.

Nonostante ciò, alcune produzioni come The Lost Canvas hanno invece contribuito a rivelare interessanti dettagli del passato attraverso la storia di personaggi carismatici e intriganti, su tutti la reincarnazione di Atena del XVIII secolo. A tal proposito, l'affascinante Sasha è stata recentemente la protagonista di una riproduzione in scala da parte di TPA Studio. Lo splendido modellino in questione, alto ben 53 cm, potete ammirarlo in calce alla notizia ed è proposto al pubblico alla cifra importante di 495 euro. Ad ogni modo, la cura dei dettagli e la resa della statuetta hanno comunque soddisfatto notevolmente gli appassionati della serie.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino di Sasha, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.