Saint Seiya: Shun è il Cavaliere di Andromeda in questa figure da 700 euro

Nel suo massimo capolavoro, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, Masami Kurumada ha lasciato l'arduo compito di proteggere gli interessi della dea Atena ai Cavalieri di Bronzo nonché i protagonisti dell'opera. Tra i più sottovalutati, ma allo stesso tempo forse il più capace, spicca sicuramente Andromeda.

A discapito di quello che può trasparire dalla sua indole poco dedita alla battaglia, Andromeda è tra i cavalieri più forti di Saint Seiya, un personaggio dal potenziale incredibile e limitato soltanto dalla bontà del suo cuore. Nel corso di ognuna delle avventure dei cavalieri fedeli ad Atena, Shun ha dimostrato di possedere un'abilità e una forza combattiva addirittura pari a quelle del fratello, Phoenix, evidenziato soprattutto durante lo scontro con Fish.

Proprio in onore al suo personaggio, dunque, TSUME Studio ha realizzato un epico modellino in scala dedicato proprio al cavaliere che difende la costellazione di Andromeda, lo stesso che potete recuperare tra gli allegati in fondo alla pagina, alto ben 41cm e proposto alla cifra importante di 699 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è attesa salvo imprevisti tra il primo e il secondo quadrimestre del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa figure, vi piace l'ultima proposta di TSUME? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.