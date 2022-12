Saint Seiya: la forza di Sirio il Dragone nella figure di FOC Studio

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è il capolavoro di Masami Kurumada che tanto è apprezzato all'interno della cultura anime e manga. Il suo gioiellino ha influenzato intere generazioni di autori e ancora oggi continua ad accompagnare numerosi appassionati grazie alle avventure dei protagonisti.

Per chi non lo sapesse, infatti, la storia di Saint Seiya prosegue in 'Next Dimension', il sequel ufficiale la quale serializzazione avviene purtroppo in forma sporadica. Nonostante ciò, i lettori continuano ad essere appassionati delle vicende dei Cavalieri di Bronzo fedeli ad Atena che hanno intrapreso tante battaglie nel nome della dea greca.

FOC Studio, a tal proposito, ha realizzato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato ad uno dei protagonisti della serie, Sirio il Dragone. Il modellino in questione, alto ben 44cm, è già disponibile al preordine tramite un acconto di 150 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 365 euro al momento della spedizione tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro riassunto della Saga di Asgard.