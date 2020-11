Saint Seiya: Sisifo scocca la freccia del Sagittario nella figure di TPA Studio

Il mondo di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco ha molte sfumature, alcune delle quali non considerate effettivamente canoniche. The Lost Canvas, nonostante tutto, ha dimostrato di possedere alcuni interessanti spunti di riflessione che hanno permesso alla serie di ritagliarsi una fetta nel cuore degli appassionati.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Saint Seiya: The Lost Canvas 2, in fin dei conti l'anime non canonico ma legato all'immaginario ideato da Masami Kurumada splende di luce propria e riesce comunque a soddisfare una community estremamente esigente. L'opera, in particolare, sembra aver trovato un fedele compagno in TPA Studio che, recentemente, ha riservato diversi modellini in scala al franchise, tra cui questa splendida statuetta a Sasha, la reincarnazione di Atena.

L'ultima figure prodotta dallo studio rende onore a Sisifo, il generale delle armate di Atena che prese il comando delle truppe della dea durante l'assalto al castello di Ade. Il possessore dell'Armatura del Sagittario ha affrontato una storia particolarmente turbolenta nel corso dell'anime, complice soprattutto l'attacco del dio dei morti che lo ha spedito in un limbo tra la vita e la morte. Ad ogni modo, il modellino in questione di TPA Studio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile con due differenti basi, una da 440 euro e un'altra da 470 euro. Entrambe sono tuttavia acquistabili insieme per 510 euro.

