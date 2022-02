Saint Seiya: lo spietato Cancer nella splendida figure di WWF Studio

A distanza di anni si continua ancora a parlare di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il capolavoro di Masami Kurumada che ha affascinato e continua ad affascinare intere generazioni di appassionati. Il successo è tale che quotidianamente vengono rilasciati sul mercato nuovi oggetti in edizione limitata.

L'anime di Saint Seiya conta ormai 35 anni dal suo debutto e secondo molti utenti meriterebbe un remake degno del titolo e qualitativamente all'altezza, magari in animazione tradizionale dal momento che il tentativo di Netflix è stato un flop. Ad ogni modo, i personaggi che contraddistinguono l'immaginario dei Cavalieri dello Zodiaco continuano a riscuotere un certo successo tra i fan.

Proprio per questo WWF Studio ha voluto omaggiare l'ultimo modellino in scala della compagnia ad uno dei Cavalieri d'Oro fedeli ad Atena, lo spietato Cancer. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, arriverà non prima del terzo quadrimestre del 2022 al costo totale di 446 dollari di cui 200 da depositare come acconto al momento del preordine. Il modellino ha comunque convinto il pubblico grazie alla ricercata attenzione ai dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Vi ricordiamo, in ultimo, che la statuetta arriverà sul mercato con un numero di scorte limitato a circa 200 unità.