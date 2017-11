Saint Seiya: The Lost Canvas, ammiriamo Gianluca Iacono nei panni di Ikelos!

In attesa di poter ammirare in lingua italiana gli episodi della seconda stagione di, l’editoreha diffuso in rete alcune clip tratte direttamente dalla propria sala doppiaggio. Scopriamo le voci delle new entry!

Di tutte e quattro le pillole di doppiaggio finora pubblicate su YouTube dall’editore, quella che ci ha impressionati maggiormente è senza dubbio la clip che vede Gianluca Iacono (voce storica di Vegeta in DBZ e derivati) nei panni di Ikelos, una delle quattro Divinità dei Sogni al servizio del sommo Hypnos. Doppiato in giapponese da Ryûsei Nakao (Kurotsuchi Mayuri in Bleach), il Dio, con le sue movenze un po’ feroci, e la personalità bestiale, ben si adatta all’interpretazione del sempre strepitoso Iacono, non trovate?



Fra gli interpreti riconfermati per questa seconda stagione ritroviamo poi Tony Sansone nel ruolo del serio Hypnos, Erica Laiolo e Martina Tamburello nei panni dei poveri orfanelli cresciuti assieme a Sasha, Tenma e Alone, e infine Simone Lupinacci nelle vesti del Saint di Pegasus, il giovane protagonista dell'intera serie.

Tratto dall'omonimo manga disegnato da Shiori Teshirogi, l'anime di Saint Seiya - The Lost Canvas si è purtroppo interrotto dopo due sole stagioni pubblicate in Giappone fra il 2009 e il 2011. Sfortunatamente, lo studio TMS Entertainment si è detto non interessato a continuare il progetto.

La prima stagione dell'anime è disponibile anche in italiano grazie a Yamato Video, che lo scorso 22 giugno ne ha pubblicato il cofanetto in DVD e Blu-ray disc. Durante lo scorso Lucca Comica & Games, è stato rivelato che l'uscita della seconda stagione è invece prevista per il mese di febbraio 2018.