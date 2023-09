Saint Seiya: The Lost Canvas merita più attenzione dal pubblico

Ci sono molti spin-off anime, ma pochi sono superiori e ingiustamente trascurati come Saint Seiya: The Lost Canvas. Non mette in ombra la serie originale, ma svolge piuttosto il ruolo di una sorta di prequel, ricco del proprio splendore mitologico e questa serie racconta una storia intrisa di temi e filosofia maturi senza essere pretenzioso.

Mentre l'anime originale di Saint Seiya era ambientato in tempi moderni, Saint Seiya: The Lost Canvas è ambientato in un'epoca più simile al Medioevo e in poche parole racconta la storia delle prime incarnazioni di Pegasus e Ade.

L'animazione fa un balzo in avanti a livello pittorico, creando un paesaggio visivo piuttosto affascinante. Laddove l'animazione originale sembra limitata dalla tecnologia dell'epoca in cui è stata prodotta, Saint Seiya: The Lost Canvas aumenta il suo valore di produzione e garantisce al franchise di Saint Seiya un capitolo che semplicemente brilla. Saint Seiya: The Lost Canvas ha più gravità di quella che la serie anime originale di Saint Seiya pur essendo iconica, non poteva incarnare completamente.

Saint Seiya: The Lost Canvas racconta la storia della prima Guerra Santa avvenuta tra i Cavalieri e Ade nel XVIII secolo. L'anime segue tre protagonisti, Tenma, Sasha e Alone, rispettivamente le incarnazioni di Pegasus Knight, Atena e Ade. Sebbene la storia inizi con loro tre insieme, alla fine si separano. Gli anni passano, Tenma e Sasha vengono entrambi mandati al Santuario mentre Alone, che è un pittore, guarda tutte le sue creazioni venire distrutte poiché è condizionato dall'ipnosi del dio a credere che la salvezza possa essere raggiunta solo attraverso la morte. Mentre Alone cade nell'oscurità, Tenma giura di salvare il suo amico d'infanzia.

Il racconto, proprio come l'originale Saint Seiya, si concentra sull'importanza dell'amore, dell'amicizia e del sacrificio, ma lo eleva a un livello più intimo e personale. Saint Seiya: The Lost Canvas mette due migliori amici d'infanzia l'uno contro l'altro mentre uno diventa Pegasus Knight e l'altro Hades.

Questa non è solo una storia sul bene contro il male, ma piuttosto uno scontro di ideologie ed esperienze di vita diverse. Laddove Tenma è stato supportato ed è cresciuto con i suoi sogni di diventare un cavaliere che si avveravano, Alone ha sofferto e sperimentato terribili difficoltà e crepacuore che lo hanno portato sulla via del male.