Saint Seiya: sta per tornare la parte 2 di Battle for Sanctuary, ecco quando

E' ufficiale: sta per tornare Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary. La TOEI Animation, durante l'evento Tamashii Nation 2023, ha rivelato di star lavorando alla seconda parte della serie. Nelle ultime ore la casa d'animazione ha presentato un teaser speciale e una prima locandina promozionale per la seconda parte dell'anime.

Il filmato in questione ha rivelato che Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary tornerà ufficialmente nel 2024 su Crunchyroll. Anche se abbiamo visto la prima stagione dell'anime anche sulla piattaforma streaming di Netflix, al momento non sono state riferite ulteriori informazioni in merito. Per quanto riguarda la seconda stagione, la prima parte di Battle for Sanctuary ha debuttato su Crunchyroll in tutto il mondo il 31 luglio di quest'anno, contando nel complesso 12 episodi.

Questa serie de I Cavalieri dello Zodiaco si distingue dalle altre per la sua eccezionale animazione in 3DCG. Il battle shonen da recordi di Masami Kurumada ha subito un restyling non indifferente che ha notevolmente stupito il pubblico. Per chi non avesse familiarità con quest'anime, questa è la trama:

Nel mondo di Saint Seiya, restano solo cinque ore prima che la freccia assassina conficcata nel petto di Atena la uccida. Il giovane Seiya, assieme ai suoi compagni, viene incaricato di proteggere la dea. Reclutato da Alman di Thule, dovrà allenarsi duramente per diventare un Cavaliere di Bronzo provetto, e lanciarsi con i suoi compagni alla disperata corsa contro il tempo per salvare la dea Atena.