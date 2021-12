Saint Seya: diventare Cavalieri d'Oro è possibile grazie a questa linea di intimo

Se il vostro sogno è sempre stato quello di difendere la dea Atena diventando dei Cavalieri d'Oro, o anche dei semplici bronzini, allora questo nuovo merch è quello che fa per voi. D'ora in poi, le Cloth dei Saint di Atena saranno disponibili all'acquisto in una nuova collezione di biancheria intima a tema Saint Seiya!

L'abbigliamento a tema anime sta diventando sempre più comune. Questa nuova collezione, però, è quantomeno particolare. La linea di merchandise lanciata da Baby Faze prevede ben 17 pezzi d'intimo dedicati a I Cavalieri dello Zodiaco. Dodici boxer underwear omaggiano i Saint d'Oro, mentre cinque celebrano i protagonisti dalle armature di bronzo.

Come potete vedere dalle immagini nel tweet in calce all'articolo, a ogni costellazione, e dunque a ogni Gold Saint, spetta una diversa mutanda. Questa nuova collezione d'intimo a tema ritrae le fattezze delle cloth dei cavalieri, e più in particolare il pezzo d'armatura che copre la zona inguinale. La particolarità di questa linea di biancheria risiede nella confezione che custodisce l'intimo, che si rifà ai box in cui vengono celate le armature.

Come già detto, oltre che le Armature d'Oro, vengono omaggiate anche quelle di bronzo appartenenti ai cinque protagonisti assoluti, Seiya di Pegasus, Sirio del Dragone, Ikki di Phoenix, Shun di Andromeda e Hyoga del Cigno.

I boxer slip sono disponibili all'acquisto a circa 26 dollari al pezzo, ma i collezionisti possono accapparrarsi il set Bronze Saints per 123 dollari e il set Gold Saints per 295 dollari. L'intera collezione è invece acquistabile al prezzo di 362 dollari.

