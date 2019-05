Saint Young Men: pubblicato il trailer della seconda stagione live-action

Tratta dal manga omonimo di Hikaru Nakamura, la serie live-action di Saint Young Men racconta le avventure di Gesù e Gautama Buddha che, stanchi delle loro vite ultraterrene, si prendono una vacanza sulla terra andando a vivere insieme in un appartamento a Tokyo. Il sito ufficiale della serie ha pubblicato il trailer della seconda stagione.

Il trailer, che potete trovare in calce alla notizia, inizia con una narrazione sottotitolata di Tarō Kamakura (sacerdote della serie Yūsha Yoshihiko) per poi trovare Gesù (interpretato da Kenichi Matsuyama) interrogato da un ufficiale di polizia (interpretato da Yūki Yamada) e Buddha (interpretato da Shōta Sometani) che ha fatto il suo debutto su Instagram arrivato nella nella moderna Tokyo. Successivamente vediamo Gesù e Buddha camminare per il quartiere tecnologico di Akihabara, dove si impegnano in una battaglia rap di freestyle, provano una cabina per foto stampa e vedono una cosplay da cameriera.

Analogamente a quanto accaduto con la prima stagione, la seconda stagione di 10 episodi verrà trasmessa online e sarà proiettata nelle sale cinematografiche. La serie sarà pubblicata sul servizio di streaming Piccoma TV il 1 giugno e verrà proiettata nei cinema giapponesi a partire dal 6 giugno.

La prima stagione di Saint Young Men di 10 episodi è stata presentata per la prima volta sul servizio di streaming TV Piccoma in Giappone, lo scorso 18 ottobre. La serie è confermato che avrà anche una terza stagione.