Saitama e Genos sono i protagonisti del trailer dell'OVA di One-Punch Man

Abbiamo scoperto che l'attesa edizione home video dell'opera scritta e disegnata da One e Yusuke Murata correggerà gli errori di One-Punch Man 2, inoltre al suo interno saranno presenti alcune puntate speciali, di cui possiamo vedere un breve trailer.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia e condiviso dall'account YouTube ufficiale di Bandai Namco, ci mostra Genos e Saitama all'interno dell'appartamento del protagonista, mentre discutono dei vari eroi di classe S e delle loro sponsorizzazioni, finché un tragico incidente con un pacchetto di patatine resetta la memoria del ragazzo cyborg.

Non sappiamo ancora se le edizioni DVD e Blu-Ray arriveranno anche in Occidente, ma la presenza di questi contenuti speciali le rende un prodotto indispensabile per tutti gli appassionati dell'anime giunto alla sua seconda stagione. La notizia della decisione di doppiare l'opera in lingua inglese fa ben sperare tutti i fan dello show per una possibile inclusione degli OVA all'interno delle puntate della seconda stagione. Ci sono state importanti novità anche per gli appassionati italiani: infatti One-Punch Man 2 si è aggiunto al catalogo di Crunchyroll.

Ora non resta che aspettare per conoscere la data di uscita del cofanetto home video, nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di questo breve trailer con un commento alla notizia.