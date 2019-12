Saitama di One-Punch Man prende forma in un cosplay felino

I fan di One-Punch Man sanno che la serie suscita molta ilarità, grazie allo stile di ONE che riesce a creare una commistione tra serio e faceto. Ciò è alimentato ancora di più dai disegni ultra realistici e dettagliati di Yusuke Murata, che ha portato il manga su tutt'altro livello. Questo contrasto però può essere portato anche nella realtà.

Un cosplay di One-Punch Man ha unito proprio questi due elementi in un cosplay molto felino. Cat_cosplay su Instagram ha condiviso l'immagine di un gatto con la divisa da eroe di Saitama, gialla col mantellino bianco e guanti rossi.

In rete l'immagine è diventata subito virale, trovando parecchi apprezzamenti sia tra i fan della saga che tra gli amanti dei gatti. Saitama in questa forma potrebbe incutere ancora più timore, dato che è anche in possesso di unghie letali. One-Scratch Cat potrebbe diventare realtà?

One-Punch Man è un webcomic scritto da ONE, poi ripreso dall'autore Yusuke Murata che ha deciso di ridisegnarlo e serializzarlo sull'app Tonari no Young Jump di Shueisha. In corso dal 14 giugno 2012, questa versione è arrivata a pubblicare il ventunesimo tankobon, il quale, grazie anche alla sua edizione speciale, ha composto uno spettacolare poster con i protagonisti di One-Punch Man.