Saitama di One-Punch Man si trasforma in un mecha eccezionale

Grazie alla reinterpretazione del manga di Yusuke Murata pubblicato su Tonari no Young Jump prima, con l'anime di Madhouse e J.C. Staff poi, i fan di tutto il mondo hanno ammirato la potenza del supereroe Saitama di One-Punch Man, il pelato con la mantellina rossa e la calzamaglia gialla capace di abbattere i suoi nemici con un unico pugno.

La potenza del protagonista di One-Punch Man è terrificante, capace di abbattere schiere di avversari con un solo attacco, nonostante pochi nel mondo gli diano merito per la forza ottenuta con il demoniaco allenamento giornaliero a cui si è sottoposto. Un fan ha deciso di dare più spessore a Saitama facendolo diventare un robot gigante.

L'utente xCentumx ha caricato su Reddit un'illustrazione da lui fatta su Saitama di One-Punch Man, solo che ha deciso di disegnarlo in chiave mecha. Vediamo quindi nell'immagine in calce un Saitama robot preparato splendidamente e che sicuramente incute terrore e sarà più incline a far credere agli altri di avere una forza spropositata. L'espressione ricorda una di quelle più serie di Saitama, mentre dal pugno, grazie a dei tubi, viene sprigionato del vapore che rende ancora più scenico e impattante il disegno. L'artista xCentumx si è davvero dedicato molto al disegno, inserendo tantissimi dettagli robotici tra collo e spalle.

Vi piace questa versione di Saitama che sembra essere tirata fuori dall'universo di Mobile Suit Gundam? Recentemente, anche il mangaka Murata ha dedicato un disegno a Saitama.