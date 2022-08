Sakamoto Days: l'adattamento anime verrà presto annunciato?

Il Jump Festa 2023 pare sarà teatro di grandi annunci. Stando ai leak delle ultime ore, nel corso della manifestazione organizzata da Shueisha, uno dei grandi editori giapponesi, tra gli altri verrà ufficializzato l'adattamento anime di Sakamoto Days.

Tra le serie manga di più recente pubblicazione su Weekly Shonen Jump, Sakamoto Days ha saputo conquistare il pubblico. Il manga di Yuto Suzuki è infatti costantemente tra le prime venti opere più lette della piattaforma digitale MANGA Plus.

Sakamoto Days è tra i più venduti di Shonen Jump e considerando la sua popolarità, anche nei territori al di fuori del Giappone, non è una sorpresa che uno studio d'animazione si sia interessato per un adattamento anime. Nonostante al momento non ci sia nulla di certo, per i leaker della rete l'anime di Sakamoto Days è sempre più vicino al suo annuncio.

Sakamoto Days ha esordito su Shonen Jump nel 2020 e a due anni di distanza il terreno per un adattamento animato è fertile. Il Jump Festa 2023 verrà probabilmente ricordato come una delle edizioni più esplosive con gli annunci di Kaiju No. 8, Undead Unluck e Sakamoto Days.



Sakamoto Days segue le vicende di Taro Sakamoto, un tempo conosciuto come il migliore dei sicari. Tuttavia, egli un giorno si innamorò e si ritirò dalle scene. Ora, è sposato, è diventato padre, gestisce un piccolo negozio ed è ingrassato. La sua vecchia vita, mette però in pericolo la sua famiglia.