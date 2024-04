Da Sakamoto Days a Dai Dark: 10 manga di successo che non hanno ancora un anime

Il panorama degli anime si arricchisce ogni anno con nuovi adattamenti di manga e light novel di successo, ma nonostante la vastità di anteprime a cui assistiamo, la voglia di novità non accenna a placarsi. Tuttavia, manga che raggiungono un discreto successo come Sakamoto Days sembrano destinati ad avere una loro trasposizione animata.

Da qualche tempo online aleggia una domanda tra i fan: come mai alcuni manga a dir poco acclamati non sono ancora stati adattati a serie animate?

Proprio a questo quesito risponde una recente pubblicazione di MyAnimeList: una lista di opere che, secondo gli utenti e i venditori di manga internazionali, meritano assolutamente un adattamento anime.

La classifica prende in considerazione i manga più consigliati del 2024 e propone i seguenti titoli:

Sakamoto Days - Pubblicato in Italia da Panini Comics The Fragrant Flower Blooms with Dignity - Ancora inedito in Italia Choujin X - Pubblicato in Italia da J-POP Gachiakuta - Pubblicato in Italia da Star Comics Gokurakugai - Annunciato in Italia da Panini Comics Boy's Abyss - Pubblicato in Italia da Panini Comics Kindergarten WARS - Pubblicato in Italia da Panini Comics Dai Dark - Pubblicato in Italia da Panini Comics Marriage Toxin - Pubblicato in Italia da Star Comics Make the Exorcist Fall in Love - Pubblicato in Italia da Panini Comics

Tra i nomi spicca "Kindergarten WARS", una delle 5 opere da scoprire su MagaPlus e che compare spesso nelle discussioni tra gli utenti online. In passato, molti lettori avevano già chiesto a gran voce un anime tratto da questo manga.

Nonostante alcune di queste opere siano ancora in attesa di licenza o pubblicazione in Italia, la buona notizia è che molte sono già disponibili per i nostri lettori, e che, titoli come Sakamoto Days, potrebbero ricevere un adattamento anime prima di quanto lo si creda. Non resta che sperare che alcuni di questi suggerimenti si trasformino in realtà, arricchendo ulteriormente il panorama anime con storie e personaggi indimenticabili.

E voi? Quale manga vorreste che ricevesse un adattamento anime?

