Sakamoto Days: lo scoppiettante primo capitolo esordisce su Jump

Questo 2020 che Weekly Shonen Jump chiuderà a breve sarà sicuramente uno dei più atipici nella storia della rivista. Tanti titoli longevi e fondamentali conclusi, il caso Act-Age, il flop di alcuni veterani e il ritorno di tanti altri insieme all'arrivo di esordienti con altri manga. A chiudere le nuove serie del 2020, c'è Sakamoto Days.

Il nuovo manga che ha esordito in questi giorni su Weekly Shonen Jump e MangaPlus è scritto e disegnato da Yuto Suzuki e ha fatto il suo debutto una settimana dopo Build King di Mitsutoshi Shimabukuro. Di cosa parla questo manga? Vediamo insieme il primo capitolo di Sakamoto Days.

Sakamoto è un killer eccezionale e riverito da tutti, ma all'improvviso è scomparso dal mondo della malavita. Il perché? In un piccolo negozietto ha incontrato l'amore della sua vita. Da quel giorno, Sakamoto è diventato il commesso grassone di un piccolo minimarket insieme alla moglie e ormai vive per mantenere la famiglia. Taciturno e disponibile, ha ancora pensieri omicidi verso i più maleducati.

Un giorno il suo nuovo ambiente viene scoperto da Shin, un ragazzino che fa parte di una banda di criminali e in grado di leggere il pensiero. Il suo scopo è di far tornare Sakamoto in azione, ma non riesce a ottenere risultati. Prova anche a ucciderlo, per portare a termine il suo compito, ma anche se ha perso la sua forma fisica ottimale, Sakamoto è ancora un vero e proprio mostro, mettendo alle strette Shin con sputi, gomme da masticare ed elastici.

Shin ha ritrovato l'ammirazione per quel killer che conosceva un tempo e decide di fargli condurre una vita quotidiana tranquilla insieme alla sua famiglia, facendo ammenda verso il gruppo criminale per cui lavoravano entrambi che però vuole ucciderlo. Shin si trova alle strette, ma Sakamoto accorre in aiuto dimostrando di essere ancora un soldato eccezionale.

Per sdebitarsi, Shin inizierà a lavorare con una paga misera nel minimarket di Sakamoto. Il duo torna quindi a lavorare insieme imprevedibilmente. Il prossimo capitolo di Sakamoto Days esordirà domenica 29 novembre su MangaPlus.