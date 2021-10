Da Sakamoto Days a Yu-Gi-Oh!: gli annunci Planet Manga a Lucca Comics 2021

Direttamente dal Lucca Comics & Games 2021, Planet Manga ha tenuto una conferenza dedicata alle novità editoriali in arrivo nei prossimi mesi! Nel corso delle live streaming sono stati numerosi gli annunci, dalla bomba Sakamoto Days, fino alla nuova edizione 3 in 1 di un grande classico, Yu-Gi-Oh!.

L'ultimo appuntamento con gli annunci Planet Manga a Lucca Comics & Games 2021 è coinciso con una conferenza ricca di novità, in grado di soddisfare i gusti del pubblico.

Primo grande annuncio della conferenza live streaming dell'etichetta di casa Panini Comics è Citrus Plus, il sequel del manga yuri scritto e disegnato da Saburouta. In arrivo nel febbraio del 2022, con uscita bimestrale, sarà accompagnato dalla ristampa della serie regolare.

Sempre a febbrario 2022, arriva Bungou Stray Dogs Beast, spinoff che segue le vicende di Ryuunosuke Akutagawa. Si è poi proseguito con l'annuncio di Kitchen of Witch Hat, lo spin-off di Atelier of Witch Hat che si addentra nelle avventure culinarie del mago Qifrey e dell'aiutante Orugio.



Nel mese di aprile 2022 è il turno di Sasaki e Miyano, manga attualmente in corso il cui protagonista è un amante dei Boys Love. A fargli seguito sarà Derail, un volume unico in cui Haru e Hikaru, i due protagonisti dell'opera, fanno di tutto per non allontanarsi e restare uniti.

Altro grande annuncio è Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki, opera in due volumi che narra la storia intima tra Satoshi e il collega Izumi. Planet Manga ha poi annunciato il cofanetto da collezione di Bokura no Shikisai, Namaikizakari, Slave of the Magic Capital's Elite Troops, questo in uscita a febbraio 2022, e la nuova edizione di Proteggi la mia terra, in arrivo ad aprile 2022.

Annuncio bomba della conferenza in diretta è stato Sakamoto Days, in uscita nell'aprile del 2022. Sakamoto è uno degli assassini più temuti in circolazione, ma la sua reputazione cambia radicalmente quando si innamora. Dopo essersi sposato, con il passare del tempo ingrassa e finiesce per gestire un negozio di quartiere. L'ex sicario, però, deve proteggere la sua famiglia dai pericoli.

A Sakamoto Days hanno fatto seguito gli annunci dei romanzi e anime book di Belle, e di Shangri-la Frontier, di cui è stata presentata sia la novel che la variant. La conferenza Planet Manga si è conclusa con la nuova edizione di un classico intramontabile e senza tempo. Yu-Gi-Oh! (3 in 1) raccoglierà ben tre volumi in unico, grande albo.

Quale tra questi annunci vi ha entusiasmato maggiormente? Vi salutiamo lasciandovi alla variant di L'Attacco dei Giganti 34 e all'annuncio Planet Manga di Shy.