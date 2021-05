Sakura Haruno in un cosplay splendido: la ninja ai tempi di Boruto

I ninja di Naruto sono cresciuti, passando da ragazzini ad adolescenti prima, poi a giovani adulti e infine a persone mature che portano sulle proprie spalle il futuro del loro villaggio. Con l'arrivo di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto i protagonisti superare i 30 anni, cedendo quindi al passo del tempo.

Molti sono rimasti più o meno gli stessi, continuando a presentare anche in età adulta i loro tratti principali. Del vecchio terzetto protagonista, Naruto e Sasuke sono stati quelli più in vista e attivi nel manga sequel, ma non va dimenticato che anche Sakura Haruno può ancora dire la sua. La donna è comparsa nel manga di Boruto: Naruto Next Generations e i suoi ritorni sono stati apprezzati da vari fan.

Non a caso, Sakura riceve ancora vari cosplay dalle modelle e cosplayer amatoriali. Negli ultimi giorni anche la cosplayer Anastasia, che usa anche il nicknam pretty_garden_inside_you su Instagram, ha presentato tantissime foto sul suo account con un cosplay di Sakura Haruno adulta nella versione vista in Boruto.

Capelli rosa corti, sotto i quali si intravede il Byakugo, indossa l'abito rosso smanicato che lascia scoperto l'ombelico, finendo con un pantalone bianco corto. Un cosplay sicuramente fedele al personaggio a cui sono stati aggiunti dei tocchi giapponesi con l'ombrellino, il ventaglio e uno scenario orientale.