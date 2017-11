Sakura e Ino si vendicano di Sasuke in questa fan art di Naruto in salsa "caravaggesca"

Quando opere comeincontrano l'arte classica c'è solo da fare applausi: è il caso di una splendida fan art che abbiamo trovato in Rete, nella qualesi prendono finalmente una sanguinosa rivincita contro

Sappiamo infatti che entrambe le ragazze, soprattutto nel corso della prima serie di Naruto, hanno sempre palesato una forte attrazione (così come tantissime ragazze nel Villaggio della Foglia) per Sasuke Uchiha, che da ragazzino era lo studente più popolare dell'Accademia Ninja.

Nel corso della trama dell'opera, durante Naruto Shippuden, l'amore di Ino va scemando - la ragazza del Team 10, infatti, si prenderà poi una cotta per Sai - ma il fortissimo sentimento di Sakura non verrà mai meno, e sarà premiato alla fine con il ricambio di quello stesso amore da parte di Sasuke: i due, infatti, si sposeranno e dalla loro unione nascerà Sarada Uchiha.

Ciò non toglie, comunque, che Sasuke ha sempre fatto soffrire moltissimo la povera Sakura, respingendola di continuo in gioventù e arrivando persino a tentare di ucciderla, nel corso della battaglia al Ponte dei Samurai poco dopo la Conferenza dei 5 Kage.

Per questo l'artista Alexis Moore ha deciso di far prendere una rivincita all'ex fiamma di Naruto, che insieme a Ino tortura Sasuke in una fan art fortemente citazionista: i più accorti, infatti, noteranno che il disegno non è altro che un omaggio a un celebre dipinto di Caravaggio, intitolato "Giuditta e Oloferne".