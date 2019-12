Sakura non tradisce lo sconosciuto Sasuke in Boruto. Nuovo contatto tra i due in vista?

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, che vede Boruto e Sasuke in un passato in cui Naruto era solo un ninja alle prime armi, è appena entrato nel vivo dell'azione. Con l'uscita dell'episodio 124 abbiamo potuto assistere al proseguo del combattimento iniziato nella puntata precedente.

Sono state svelate diverse cose durante queste ultime due puntate. Abbiamo visto come Jiraiya è stato ferito da Urashiki mentre Sasuke si è immolato fino a perdere i sensi per permettere a Naruto, Boruto e l'Eremita Porcello di scappare. Grazie all'Uchiha il trio non solo è scampato alle grinfie di Urashiki ma è riuscito anche a notare e capire qualcosa sulla tecnica oculare del nemico che in un primo momento li era sfuggito.

Riflettendo sulla frase di Urashiki: «i miei occhi possono vedere il futuro» e sul sangue di Jiraiya che gli aveva imbrattato i vestiti bianchi, hanno notato come su Urashiki le macchie si fossero asciugate prima che su Jiraiya e poi hanno collegato il fatto che il nemico potesse, in qualche modo, rivivere un certo momento non troppo lontano nel tempo per tantissime volte e quindi prevedere in anticipo qualsiasi delle mosse dei suoi avversari. Cosa, questa, confermata dallo stesso Urashiki. Proprio sfruttando questa conoscenza, il ninja leggendario, Boruto e Naruto, escogitano una tecnica per ferirlo gravemente. Infatti, intrappolando nello stomaco di un rospo che emanava del gas tossico, hanno spinto Urashiki a utilizzare la tecnica oculare più volte, facendo sì che lui passasse molto più tempo del normale a contatto con le tossine del rospo. Proprio grazie a questa mossa, sulla fine della puntata Naruto, con il supporto di Boruto, riesce a colpire il membro del clan Ootsutsuki con un poderoso Rasengan.

Tutta questa azione è stata accompagnata da scene che hanno stuzzicato i cuori di moltissimi appassionati in tutto il mondo. Scene dolci in cui una Sakura ancora giovane si prende cura della versione adulta del suo futuro marito privo di sensi. La cosa che ha colpito maggiormente è stato il fatto che anche quando la giovane è stata minacciata da Urashiki non ha consegnato Sasuke, ma ha continuato a curarlo. Le sue stesse azioni hanno fatto sorgere spontanea una domanda nella mente di Sakura che si è chiesta come mai stesse rischiando così tanto per una persona che neanche conosce.

Per il momento Sasuke è privo di sensi e quindi non ha avuto modo di parlare con una versione più giovane della sua futura moglie, ma non è da escludere che un contatto ravvicinato avrà luogo nel prossimo episodio. Cosa si diranno o se Sakura scoprirà la verità non ci è dato sapere, ma se lo scoprisse cosa accadrebbe alla linea temporale? Verrebbe alterata o rimarrebbe invariata?

Non ci resta che attendere e vedere. E voi avete visto l'ultimo episodio? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

