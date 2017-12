Sakura e Sarada di Boruto: Naruto Next Generations ritratte in un fantastico cosplay!

Quando si tratta di, i fan sono abituati ai cosplay. La classica serie shonen ha spinto migliaia di fan a vestirsi come i suoi eroi, ma ci sono alcuni che sfoggiano i loro costumi meglio degli altri. Su, delle fan hanno mostrato il loro cosplay didi Boruto: Naruto Next Generations , e sono davvero ben realizzati.

Se date un'occhiata agli ultimi cosplay di Alena, vedrete che la truccatrice russa ha provato a testare la sua arte su Naruto negli ultimi tempi. La fan dell'anime ha infatti condiviso già dei look su Minato, Kushina, Rin, Naruto e persino Konan. Tuttavia, è il suo cosplay di Sakura che ha colpito i fan.

Come potete vedere in calce alla notizia, Alena ha fatto un grande passo avanti su Sakura e ha fatto interpretare a un altra cosplayer il ruolo di Sarada. La makeup arist può essere vista sulla sinistra con una parrucca rosa e una fascia rossa come quella che indossa Sakura. Un maglione rosso sfocato completa l'aspetto calzante e Alena ha persino disegnato il sigillo di chakra di Sakura sulla sua fronte.

Sarada è invece in abiti civili in questo cosplay. La figlia di Sakura e Sasuke non presenta il simbolo del clan Uchiha sui suoi vestiti, ma i suoi capelli neri come nell'anime sono stati ricreati. La cosplayer ha fatto di tutto per ottenere il colore degli occhi di Sarada, e il look riesce a brillare anche se indossa gli occhiali.

Unica pecca è che la montatura non sia rossa come quella che indossa davvero Sarada in Boruto: Naruto Next Generations. Per il resto davvero un ottimo lavoro.