Sakura Wars debutta ad aprile: rivelati data di annuncio, opening ed ending

Già annunciato da diversi mesi, sta per arrivare il debutto di Shin Sakura Taisen, anime basato sul noto videogioco. Al progetto parteciperà anche il maestro Tite Kubo che confezionò un'illustrazione pubblicata su Weekly Shonen Jump. Dopo diversi trailer e varie informazioni divulgate, arrivano l'attesa data di trasmissione così come le sigle.

Il sito ufficiale di New Sakura Wars, questo il nome ufficiale occidentale del progetto, ha rivelato che la trasmissione andrà in onda il 3 aprile alle ore 22:00 orario giapponese su Tokyo MX. Successivamente sarà messo in onda in tarda nottata su BS11. Il sito ufficiale di Sakura Wars ha poi distribuito due nuovi video, stavolta incentrati sull'opening e sull'ending di New Sakura Wars.

Come potete vedere nel primo tweet in calce, sulle note della canzone "Geki! Teikoku Kagekidan - Shinshо̄" si sviluppa l'opening dell'anime, mentre nel secondo tweet possiamo ascoltare "Sakura Yumemishi". I due video vanno ad accompagnare quindi il trailer già pubblicato di Sakura Wars.

Nel cast ci sono Ayane Sakura (Sakura), Maaya Uchida (Hatsuho), Hibiku Yamamura (Azami), Ayaka Fukuhara (Anastasia) e Saori Hayami (Claris) che hanno anche cantato le due sigle. Nello staff di animazione è presente anche Masashi Kudo, noto animatore di Bleach, il quale qui svolgerà il ruolo di character designer.