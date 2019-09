Sakura Wars: nuovo anime dal regista di SAO più un nuovo manga seinen!

Sakura Taisen, conosciuto in occidente col nome di Sakura Wars, è un franchise estremamente importante che nel tempo ha avuto varie iterazioni sotto forma di videogioco. Recentemente nel progetto del franchise è entrato a far parte anche Tite Kubo di Bleach come character designer. Ora il franchise si amplia con un nuovo anime e un nuovo manga.

È stato annunciato oggi l'arrivo di Sakura Wars - THE ANIMATION durante la Tokyo Game Show, tratto dal popolare videogioco SEGA di Shin Sakura Taisen, o Project Sakura Wars. Il nuovo anime farà il suo debutto durante il 2020 e si è già rivelato grazie a un trailer di trenta secondi che potete vedere in alto alla notizia.

Grazie all'apertura del sito sakura-taisen.com abbiamo potuto osservare invece la nuova locandina con la protagonista Ayane Sakura col suo kimono azzurro e rosa e la spada tra le mani. Manabu Ono, regista di Sword Art Online: Alicization, dirigerà l'anime allo studio Sanzigen, mentre Tatsuhiko Urahata si occuperà insieme a Ono della sceneggiatura. Kohei Tanaka è il compositore scelto per le musiche, essendosi già occupato di quelle dei vari videogiochi. Dal trailer si può notare come ci sia anche l'influenza di Tite Kubo, character designer dell'ultimo progetto videoludico.

Non solo anime però, perché Sakura Wars è arrivato anche in veste fumettistica. Proprio nella giornata di ieri 12 settembre, infatti, ha debuttato con pagina a colori il manga Sakura Wars The Comic, scritto e disegnato da Koyori Naguchi per la rivista seinen di Shueisha Weekly Young Jump.