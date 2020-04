Sakura Wars: rivelato il totale degli episodi della serie animata

Il sito ufficiale della serie animata di Sakura Wars ha rivelato, nella giornata di venerdì, che l'anime disporrà di ben quattro edizioni home video, contenenti un totale di dodici episodi. L'anime ha avuto inizio il 3 Aprile sull'emittente Tokyo MX.

Manabu Ono (Sword Art Online: Alicization, The Irregular at Magic High School, The Asterisk War) dirige l'anime presso lo studio Sangzigen. Tatsuhiko Urahata (Saki, Horizon in the Middle of Nowhere), si è occupato di scrivere la sceneggiatura in collaborazione con Ono.

Kohei Tanaka, il compositore musicale del videogioco - incluso quello più recente - ha realizzato il comparto musicale dell'anime. Tra i membri del cast figurano i nomi di Ayane Sakura, Maaya Uchida, Hibiku Yamamura, Ayaka Fukuhara, Saori Hayami, molti dei quali confermano il proprio ruolo dalla precedete serie animata.

Sakura Taisen, conosciuto in occidente come Sakura Wars, è un brand che nel tempo ha ricevuto diverse iterazioni videoludiche. Il progetto più recente ha visto la collaborazione con uno degli artisti più rinomati del panorama fumettistico giapponese, Tite Kubo, che ne ha realizzato il character design. E' inevitabile, infatti, scorgere più di qualche somiglianza con Bleach nell'impatto estetico dell'opera.

Sakura Wars ha debuttato qualche giorno fa, e per la prima volta sono stati svelate la opening e l'ending.