I salari degli animatori giapponesi continuano ad essere drammaticamente bassi

Non c'è materia più discussa nel panorama contemporaneo degli anime, di quella relativa alle (esigue) retribuzioni. Il problema è endemico, e risale sino agli albori della formazione dell'industria: ma nuove rivelazioni hanno contribuito a gettare luce su una situazione salariale, che agli occhi di molti animatori, appare ormai insostenibile.

Se i mangaka hanno sempre meno diritti (stando alle recenti dichiarazioni dell'autore di Hajime no Hippo, George Morikawa) nella controparte animata dell'industria le condizioni lavorative non appaiono di certo più floride ed edificanti. Del resto, non è un caso che in tempi non troppo pregressi, un professionista che ha esercitato una grande influenza in entrambi gli orizzonti in questione, ovvero Hayao Miyazaki, si sia scagliato contro le consuetudini produttive (relative anche alla materia tributaria) che governano i due settori industriali, la cui responsabilità, secondo il maestro, sarebbe da ricondurre allo stesso Tezuka, soprattutto per quel che riguarda il sistema di retribuzioni degli anime, con particolare riferimento alla disparità tra il carico di lavoro e il salario comminato per la prestazione artistica.

E dal momento che negli ambienti corporativisti giapponesi, le consuetudini sono dure a morire, nel corso delle decadi i rapporti azienda-dipendenti non sembrano essere mutati più di tanto, almeno non nella stragrande maggioranza dei casi. E se le condizioni lavorative nella Toei Animation – soprattutto per quel che riguarda l'adattamento animato di One Piece – sono tendenzialmente più virtuose rispetto a quelle presenti nel resto degli studi, è difficile ritenere le questioni salariali come un problema endemicamente superato, soprattutto alle luce delle varie lamentele avanzate, su twitter, dai singoli animatori dell'industria. E proprio sul social network, un giovane artista nipponico ha pubblicato di recente un post in cui mostra la retribuzione ricevuta per uno dei primi fotogrammi a cui ha lavorato come in-betweener, equivalente ad un compenso di 220 yen, ovvero il corrispettivo di circa 1,40 euro.

Nel momento stesso in cui il post – ora cancellato – è stato pubblicato su X, il suo contenuto ha generato, come era lecito aspettarsi, una grande risonanza mediatica tra le comunità online di appassionati, gettando nuovamente luce su una questione, che per quanto sia annosa e intrinseca all'industria odierna (e non) degli anime, non smette di essere materia di dibattito, sia tra i fan che nella frangia stessa degli animatori. Naturalmente la fattura mostrata dall'artista riguardava solamente il compenso per un singolo in-between, ovvero l'animazione dei movimenti secondari all'interno delle key animation, tanto che il salario mensile, così come dichiarato dallo stesso animatore, ammonta a circa un migliaio di euro, senza però contare le tassazioni.

Secondo un report pubblicato da NAFCA, il 40% degli animatori in Giappone percepisce un salario inferiore o eguale al corrispettivo di 16.000 dollari l'anno, una cifra già di per sé bassa, soprattutto se consideriamo come buona parte (se non la totalità) degli animatori è domiciliata a Tokyo, dove il costo della vita è vertiginosamente più alto rispetto al resto del paese.

Ma ciò che compromette la sostenibilità dell'intero settore industriale è anche il divario di approccio generazionale a queste annose questioni. Se i veterani dell'industria, ovvero coloro che garantiscono la prosecuzione delle varie produzioni, sono abituati a lavorare in condizioni economicamente precarie, i giovani artisti, soprattutto nel momento in cui lavorano come in-betweener, tendono a percepire le basse retribuzioni come delle vere e proprie ingiustizie. Come affermato di recente in un post dal noto insider dell'industria degli anime, Otarou, “le serie animate più popolari” dichiara l'informatore “sono realizzate con il contributo dei vecchi animatori, abituati a disegnare tanto, anche in faccia a retribuzioni minime. E nel momento in cui queste persone si ritireranno” prosegue Otarou “le varie produzioni andranno incontro a gravissimi problemi, soprattutto dal punto di vista della stabilità economica”.

Il commento dell'insider, unito alle (numerose) invettive polemiche con cui gli animatori continuano a scagliarsi quotidianamente contro le ingiustizie del settore, solleva una questione essenziale per la sostenibilità attuale dell'intera industria degli anime: il cui futuro, in assenza di adeguamenti (non solo fiscali) potrebbe non apparire così roseo e lineare.