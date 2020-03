Salaryman Exorcist, spin-off di Blue Exorcist, si concluderà con il prossimo numero

Salaryman Exorcist, spin-off di Blue Exorcist è riuscito a raggiungere un certo grado di successo tra le pagine di Jump SQ. Nonostante questo, la storia ideata da Minoru Sasaki è giunta al termine, come viene rivelato dalla redazione del giornale.

L'opera, il cui titolo completo è "Salaryman Exorcist: Yukio Okumura's Sorrow", ha fatto il suo debutto nel corso del 2013, sotto la supervisione dell'autore dell'opera principale a cui è ispirato, il mangaka Kazue Kato. Dopo la chiusura della rivista, il fumetto è stato pubblicato da Shueisha e secondo quanto rivela la redazione si concluderà con il prossimo numero in uscita ad aprile. Il suo successo ha portato anche alla produzione di una serie animata andata in onda sul web, inedita in Italia, che è stata lo stesso apprezzata dai numerosi fan.

Per chi non conoscesse la trama, il manga segue le vicende di Yukio, giovane ragazzo che deve occuparsi del fratello maggiore malato. Oltre alla sua vita da studente, Yukio dovrà occuparsi anche della sua carriera da esorcista. Se siete interessati alla serie, i 3 volumi che compongo l'opera sono editi in Italia da Panini Comics.

Su Netflix invece è disponibile la prima stagione dell'anime dedicato a Blue Exorcist, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'anime da cui deriva Salaryman Exorcist.