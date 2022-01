Salaryman's Club, in arrivo il nuovo anime incentrato sul badminton

Moltissimi anime esordiranno nel corso del 2022. Tra i promettentissimi Chainsaw Man e Spy x Family, trova spazio anche Salaryman's Club, nuovo spokon basato sul badminton.

Prodotto da Liden Films, Salaryman's Club vede alla regia e alla scrittura Aimi Yamauchi, mentre il character design originale è di Suzuhito Yasuda. L'anime esordirà in Giappone su TV Asahi, mentre in Italia verrà pubblicato da Crunchyroll. Salaryman's Club è ormai prossimo a cominciare, con la data d'uscita del primo episodio fissata per il 23 gennaio 2022.

La storia narra le vicende di Mikoto Shiratori, giovane prodigio scolastico del badminton giapponese. Il ragazzo, complici le pressioni su di lui, non riesce ad accettare la sconfitta a un torneo Inter-High, cosa che gli farà cambiare le idee sul suo futuro. Egli si troverà infatti a lavorare per la società Sunlight assieme a Taturu Miyazumi, che diventerà il rivale di Mikoto nel lavoro e nel badminton.

Un trailer di Salaryman's Club è stato pubblicato su Twitter da @animetv_jp, che ricorda poi la data d'esordio giapponese. L'anime può rappresentare uno splendido spokon per tutti gli amanti del badminton, sport tra l'altro molto popolare in Giappone. Appuntamento quindi per il prossimo 23 gennaio con Salaryman's Club e le avventure di Mikoto Shiratori, ex promessa dello sport con la racchetta.