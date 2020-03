SaldaPress annuncia The Walking Dead in Aeternum, cofanetto speciale per il fumetto

The Walking Dead è uno dei fumetti americani più noti di queste ultime generazioni. Kirkman ha dato vita a una storia intensa e ricca di colpi di scena che ha avuto un adattamento anche come serie TV. Purtroppo per i fan, la storia è giunta a conclusione lo scorso anno. Ma in Italia c'è ancora qualcosa che la serie ha da regalare.

Pochi giorni fa, SaldaPress aveva anticipato l'arrivo di un annuncio per l'edizione italiana di The Walking Dead. Dopo qualche giorno di silenzio, la casa editrice italiana ha rivelato di cosa si trattava durante una live sul noto sito streaming Twitch nel pomeriggio del 9 marzo 2020.

La live di SaldaPress ha comunicato ai lettori che The Walking Dead riceverà un finale degno con un cofanetto d'eccezione. The Walking Dead in Aeternum sarà un cofanetto disponibile da maggio 2020 e che conterrà i numeri di The Walking Dead dal 67 al 70, ovvero gli ultimi numeri del comics di Kirkman. Le copertine di questi quattro numeri saranno però disegnate in versione variant da quattro illustratori italiani e con un riferimento a note opere d'arte nostrane.

The Walking Dead in Aeternum sarà naturalmente in tiratura limitata mentre i numeri di The Walking Dead con le copertine variant saranno disponibili anche in vendita singola. Tuttavia, quest'ultimi saranno leggermente diversi dalle edizioni presenti nel cofanetto dato che i numeri ivi contenuti saranno privi del logo classico di The Walking Dead e della fascetta nera che riporta il titolo del volume.

Dopo la sua fine, The Walking Dead si è confermato il fumetto più venduto del decennio con il numero uno in cima alle classifiche.