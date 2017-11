SaldaPress annuncia l'uscita di Green Valley, la nuova serie targata Skybound

Realizzata dall’unione dell’innovativo scrittoree del talentuoso disegnatoreè la nuova serie che venerdì 10 novembre esordirà nelle fumetterie del Bel Paese grazie all'editore

Pubblicata negli Stati Uniti da Skybound, l’etichetta di Robert Kirkman all’interno della coraggiosa realtà editoriale nota come Image Comics, Green Valley narra la storia dei ‘Cavalieri di Kelodia’, della disperata lotta per salvare il loro Regno e della fatica con cui dovranno rialzarsi dopo una rovinosa caduta. Una storia di coraggio, debolezza e rimpianto, ambientata in un ammaliante fantasy-medievale in cui ‘i draghi non sono davvero draghi, e i maghi non sono semplici maghi’.



Divisa in nove parti, la serie avrà una cadenza quindicinale ed i primi otto albi saranno venduti a 1.99€. Caratterizzato da una foliazione raddoppiata, il nono ed ultimo volume avrà invece un costo di 2.99€, giustificato da una filiazione.



SaldaPress comunica inoltre che la serie potrà essere acquistata non solo attraverso i suddetti albi, ma anche in comodi pacchetti che includeranno tutti i volumi del progetto: il cosiddetto “Regular Pack” sarà venduto a 18.90€, mentre il “Premium Pack”, che includerà anche la versione ‘variant white cover’ del numero 1, avrà un costo complessivo di 23.90€.



L’appuntamento con Green Valley è fissato per domani, nelle migliori fumetterie d’Italia e sullo shop ufficiale dell’editore.