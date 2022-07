SaldaPress: arriva Mangaka, la collana dedicata al fumetto giapponese

SaldaPress casa editrice romagnola fondata nel 2001, è conosciuta principalmente per aver portato la serie a fumetti The Walking Dead in Italia. Nel corso dei 21 anni di attività, la società non si è mai avvicinata al mondo del fumetto giapponese, ma sembra che le cose cambieranno molto presto, arriverà infatti la nuova collana Mangaka.

Attraverso il post, che potete trovare in fondo alla pagina, la casa editrice ha rapidamente ripercorso le novità che hanno caratterizzato il suo catalogo nella prima metà del 2022. Da titoli indirizzati ad un pubblico di lettori young adult, fino a serie in cui il mondo fumettistico occidentale e orientale collidono, ora SaldaPress ha deciso di investire pienamente nei manga.

A partire da novembre 2022 avrà inizio Mangaka, la nuova collana dedicata ai grandi autori del fumetto giapponese, con due opere firmate dal maestro Atsushi Kamijo e inedite nel nostro paese, ovvero TO-Y, opera principale dell’autore che ha influenzato Beck e Nana, e SEX, rispettivamente composte da quattro e cinque volumi. Il direttore editoriale della casa editrice, Andrea Ciccarelli, ha specificato che l’obiettivo principale di Mangaka è quello di portare in Italia opere importanti e influenti, rispettando i loro standard produttivi e qualitativi. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.