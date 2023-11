Saldapress: ecco tutte le novità in arrivo nel 2024 presentate a Lucca Comics&Games

Come ogni anno il Lucca Comics&Games si rivela ricco di annunci e anticipazioni sulle serie e opere che andranno ad espandere i cataloghi delle case editrici. Dopo la carrellata di novità presentate dalla Star Comics, durante la seconda giornata della fiera toscana anche Saldapress ha confermato tre nuove serie in arrivo nel corso del 2024.

La prima è Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei di Auri Hirao. Si tratta di una serie, arrivata attualmente al nono tankobon in Giappone, incentrata sul mondo delle idol e dell’immensa passione che la giovane Eripiyo nutre nei confronti di Maina, sebbene questa sia un’idol estremamente timida e tra le meno apprezzate del gruppo Cham Jam. Questo trasporto emotivo che prova quando vede Maina esibirsi, sfugge dal controllo della protagonista, la quale durante uno spettacolo inizia a perdere moltissimo sangue dal naso. La situazione appare bizzarra, ma peggiora quando Eripiyo decide di essere disposta a morire, per la forte epistassi, pur di vedere la sua idol preferita esibirsi al Nippon Budokan. La serie arriverà in Italia a gennaio 2024.

La seconda è invece Aka x Kuro di Atsushi Kamijo, composta da due volumi e in arrivo a marzo 2024. La serie parla di un pugile piuttosto suscettibile, Shiva, dotato di un grande talento sul ring, dove riesce sempre a sovrastare gli avversari. Una sera, però, tornando a casa dopo una brutta lite in palestra, Shiva viene aggredito da una figura misteriosa, nascosta dietro una maschera.

L’ultima novità di Saldapress riguarda un manga italiano, Code: Cluster, scritto da Lorenzo Lanza e disegnato da Valerio Fidanza, un fantasy di cui è stato rivelato poco, in arrivo nel marzo del 2024 e che sarà composto da 3 volumi in totale. Fateci sapere quale tra queste serie vi attira di più nei commenti.

Le serie andranno a rendere più vasto il catalogo della collana Mangaka, e, per finire, vi lasciamo a tutti gli annunci manga di Hikari Edizioni direttamente dal Lucca Comics&Games 2023.