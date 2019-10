Sale la febbre da My Hero Academia, ecco il poster gigante comparso alla Shibuya Station!

Manca ormai pochissimo al debutto di My Hero Academia 4, la nuova stagione dell'anime di Studio Bones tratto dal manga di Kohei Horikoshi. In attesa della premiere, fissata per il prossimo 12 ottobre, Shueisha ha deciso di fare le cose in grande, finanziando addirittura l'enorme cartellone che nella notte ha conquistato la stazione di Shibuya.

La pagina Twitter ufficiale della serie ha condiviso poche ore fa il video in time lapse visibile in calce, dove viene mostrato lo svolgimento dei lavori. Il poster è stato fissato all'uscita Hachiko della Shibuya Station di Tokyo, famosa per essere la seconda stazione ferroviaria più trafficata del mondo. Giornalmente la stazione vede il passaggio di almeno 1,5 milioni di persone.

Secondo quanto riportato da Crunchyroll comunque, il cartellone verrà rimosso il prossimo 14 ottobre, visti gli altissimi costi d'affitto. Nell'ultimo anno, lo stesso spazio è stato noleggiato più volte da multinazionali del calibro di Apple, Netflix o YouTube.

La quarta stagione di My Hero Academia racconterà il proseguo della storia di Izuku Midoriya, l'aspirante eroe iscritto al rinomato Liceo U.A. Dopo il ritiro del suo mentore All Might, avvenuto nella scorsa stagione dopo uno degli scontri più memorabili della serie, toccherà a Midoriya raccogliere il testimone e diventare l'eroe numero 1 al mondo.

E voi cosa ne pensate? State aspettando la nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di My Hero Academia 4.