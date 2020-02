Salto temporale nel manga di Haikyu!!: Yu Nishinoya non fa la sua comparsa. Perché?

L'arco narrativo conclusivo del celebre manga sportivo di Furudate Haruichi, Haikyu!!, si è aperto con un salto temporale che ha mostrato i nostri protagonisti molti anni più avanti rispetto all'ultimo torneo nazionale a cui hanno preso parte, quando sono giovani adulti, tutti quanti con vite diverse.

Abbiamo visto negli ultimi capitoli come il piccolo Shoyo Hinata ha trascorso il suo tempo dopo il liceo in Brasile, allenandosi e affinando le sue tecniche giocando assiduamente a beach volley, scoprendo anche, con sorpresa, un modo completamente diverso rispetto a quello a cui era abituato ma altrettanto affascinante e competitivo. Una volta tornato a casa, proprio come il suo principale rivale/amico Tobio Kageyama, entrato a far parte della lega professionistica nella quale sta collezionando importati traguardi sportivi, anche Hinata si unisce alla V-League, lega giapponese di pallavolo, nella squadra Black Jackals, in cui ritrova alcune sue conoscenze come Atsumu Miya e Kotaro Bokuto.

Qui si ritrova ad affrontare una partita finale, proprio contro il suo fortissimo ex compagno di squadra. E al di là del confronto tra i due, tale avvenimento ci ha permesso di ammirare il ritorno in scena, dopo anni, di moltissime nostre conoscenze. Infatti, tutti gli ex compagni della Karasuno, più molti dei loro rivali, si ritrovano alla partita per seguire l'incontro. E se l'eccitazione di vedere come sono diventati dopo il salto temporale moltissimi dei nostri personaggi preferiti è salita alle stelle, non è passata inosservata un'assenza importante: quella del vivace Yu Nishinoya.

Che gli sia successo qualcosa perciò non è stato mostrato? O magari il maestro Haruichi ci riserverà qualche sorpresa nel prossimo capitolo che ne giustifichi l'assenza momentanea? Qualunque sia il motivo, Nishinoya non ha fatto la sua comparsa, perciò gli appassionati non hanno potuto vedere come questi sia diventato né cosa il futuro ha riservato per lui.

