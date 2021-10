Salva una donna come in Fire Force: il fan dell'anime al salvataggio in Giappone

In occidente si pensa spesso di smettere di guardare anime una volta raggiunta una certa età, talvolta per questioni di stigma sociale altre volte per perdita di interesse. In Giappone però, la patria degli anime, le cose non funzionano allo stesso modo e talvolta possono avere effetti imprevedibili, come successo a un fan di Fire Force.

Il 15 agosto, a Kagoshima, città dell'isola del Kyushu e nota anche per il gemellaggio con l'italiana Napoli, un giovane ha salvato la vita di una donna anziana. Il ragazzo era uscito poco prima di mezzanotte per recarsi al suo konbini, i convenience store giapponesi aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ha notato un edificio in fiamme lungo il percorso.

Harumasa Kawazu, questo il nome del diciottenne, ha notato le fiamme divampare dalla porta d'ingresso in legno, ha così preso subito il telefono e chiamato i vili del fuoco, ma ha deciso di non starsene con le mani in mano e aspettare il loro arrivo. Ha suonato il campanello e, visto che non c'era alcuna risposta, ha iniziato a sbattere furiosamente contro la porta. In questo modo è riuscito a richiamare l'attenzione della donna settantenne che abitava nell'appartamento e mettendola quindi in guardia sull'incendio che stava divampando in casa sua.

In questo modo, l'incendio è stato spento prima che qualcuno si ferisse o che la casa subisse danni gravi. Durante la cerimonia di premiazione per il suo gesto, Kawazu ha rivelato che "sto guardando un anime sui vigili del fuoco, quindi sono riuscito a rimanere calmo e capire come approcciarmi alla situazione". L'anime sui vigili del fuoco è molto probabilmente Fire Force, uno dei pochi su questo genere e tra i più popolari del momento.

Sicuramente il merito non è solo dell'anime, ma il giovane giapponese potrà dire che Fire Force è uno degli anime che gli hanno cambiato la vita.