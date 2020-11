Sampei perde il suo papà: morto il mangaka Takao Yaguchi

Prima di Naruto e ONE PIECE, prima di Dragon Ball e Ken il Guerriero, in contemporanea con i tanti robot come Jeeg Robot d'Acciaio, tra battaglie spaziali e terrestri, nei palinsesti italiani andava in onda l'avventura di un ragazzo che, armato della sola canna da pesca, girava per il Giappone mettendosi alla prova: Sampei il ragazzo pescatore.

L'anime di Sampei è una leggenda che affollò varie reti regionali nel 1982 con i suoi ben 109 episodi. È stata una serie longeva e questo lo si deve a Takao Yaguchi, mangaka che pubblicò Tsurukichi Sanpei su Weekly Shonen Magazine dal 1973 al 1983. In questi dieci anni, il ragazzo pescatore affrontò sfide per ben 65 volumi e portò al suo creatore diversi premi e onorificenze anche dal governo giapponese.

Purtroppo però il papà di Sampei se n'è andato. L'account ufficiale Twitter del mangaka ha comunicato il decesso di Takao Yaguchi lo scorso 20 novembre 2020. La comunicazione gestita dalla figlia Kaoru fa sapere che Yaguchi era malato da diversi mesi di cancro al pancreas, diagnosticatogli a maggio. Yaguchi nacque nella città di Yokote nel 1939 e quindi si è spento a 81 anni.

Proprio la città di Yokote dedicherà un ricordo a Takao Yaguchi in una data futura al Yokote Masuda Manga Museum.