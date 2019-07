Samurai 8: arrivano i primi spoiler del capitolo 10 della storia di Hachimaru

Samurai 8: La storia di Hachimaru sta per entrare nel vivo. Questa prima fase del nuovo manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Akira Okubo sta per culminare con un importante scontro con Ata, sicuramente prematuro per Hachimaru ma che potrebbe essere superato grazie all'intervento di Daruma e degli altri samurai.

La nuova puntata settimanale di Samurai 8: La storia di Hachimaru si intitola "Bersaglio acquisito" e ci mostra fin dalle sue prime pagine l'assalto di Ata al pianeta dove i nostri protagonisti vivono. Ata utilizza anch'egli la tecnica Kongou Yasha, usando il "Mukiri", un attacco che perfora la luna. L'attacco è lo stesso utilizzato tempo prima da Daruma, ma con una potenza senza eguali.

Arriva poi a confrontarsi con il vecchio samurai che protegge il pianeta, il quale arriva a trasformare tutta l'astronave in quanto suo key holder. Il vecchio a quanto pare è conosciuto come Garuda, l'uccello d'oro immortale. La scena torna poi sul pianeta, dove Daruma avverte una sensazione, mentre il samurai del lupo lo avvisa che potrebbe essere opera di Mujin, il vecchio samurai. Daruma ricorda quindi di averlo già incontrato e di averlo trovato un samurai dalle capacità spropositate.

La scena torna sullo spazio dove Mujin sembra essere stato sconfitto e l'astronave completamente distrutta, insieme alle sfere deposito. Il padre di Hachimaru ha una brutta sensazione e si dirige, grazie a un GPS, nel luogo dove si trova il ragazzo, proprio mentre quest'ultimo torna insieme ad Ann da Daruma.

Una volta giunto sul luogo, il padre del protagonista continua a insistere e gli rammenta di essere solo il figlio di un meccanico e non un samurai, pertanto deve tornare a casa. All'improvviso, Daruma estrae la sua spada e respinge un attacco dal cielo causato da Ata. Vengono tutti sbalzati via dall'onda d'urto, mentre il padre di Hachimaru guarda il figuro che è appena atterrato e lo riconosce. Ata risponde "è da molto che non ci si vede, dottor Hachikaku".

Samurai 8: La storia di Hachimaru capitolo 10 sarà ufficialmente pubblicato su MangaPlus in inglese venerdì sera.