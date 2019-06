Samurai 8: il capitolo 7 con pagina a colori racconta del primo incontro

La principessa Ann è uno dei nuovi personaggi di Samurai 8: La storia di Hachimaru e, secondo la spiegazione che Daruma ha dato all'eroe protagonista, sarà una figura molto importante in tutto il resto del manga. Infatti, giocherà probabilmente il ruolo di protagonista femminile e la vedremo d'ora in poi al fianco di Hachimaru.

Con il successo dei primi capitoli, il 7 di Samurai 8: La storia di Hachimaru si è guadagnato una pagina a colori. Hachimaru è ancora intento ad ascoltare controvoglia le lezioni di Daruma sulla principessa e sul come trovare la vera forza, quando lo scenario cambia e si sposta al dojo dove è stato tagliato il carro armato alcuni capitoli fa.

Il gruppo di samurai del castello ha scoperto che un ragazzo di nome Hachimaru è l'autore di quell'attacco e, per localizzarlo e saperne di più, va dalla principessa Ooin. Questa si mette in contatto con la principessa che è stata vista nello scorso capitolo sull'astronave, la principessa Sa, che illustra a tutti come Hachimaru, il ragazzo appena diventato samurai, sia nato per caso dalla sfera deposito che Ann ha perso. Pertanto, se vogliono incontrare il ragazzo, devono usare Ann come guida.

La ragazza è ad un corso di ikebana con le altre principesse, ma viene sempre sgridata per gli esiti disastrosi della sua arte. A dire della principessa Sa, Hachimaru e Ann hanno una forte affinità, pertanto il samurai Hagamichi condurrà la giovane dal ragazzo.

Intanto, Hachimaru è ancora alle prese con l'allenamento. Stavolta, la spada si ripiega all'indietro perforandogli la testa, dimostrando ancora l'assenza di controllo. Decide quindi di concentrarsi sull'uso dell'armatura, anch'essa però con risultati disastrosi. Però in quel momento, arriva Hagamichi con Ann, e quest'ultima incrocia il suo sguardo con Hachimaru per la prima volta.

Lontano, in un altro luogo ancora sconosciuto, un samurai e la sua principessa avvertono la creazione dell'ottavo samurai con la chiave. I due iniziano a muoversi per recuperare, anche morto, il corpo del ragazzo. Samurai 8: La storia di Hachimaru sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus a partire da domenica sera.