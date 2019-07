Samurai 8: il capitolo 9 del manga annuncia un possibile scontro

Si apre con una nuova pagina a colori il capitolo 9 di Samurai 8: La storia di Hachimaru. La nuova opera di Masashi Kishimoto e Akira Okubo sta pian piano ingranando, facendoci immergere sempre di più nel mondo in cui vive Hachimaru e con tutti i meccanismi e dettagli che permeano l'ambientazione fantascientifica.

La pagina a colori con cui si apre Samurai 8: La storia di Hachimaru vede il giovane ragazzo su uno sfondo stellato, mentre riesce finalmente ad utilizzare la sua anima da samurai come spada. L'allenamento sta andando bene, ma il rapporto tra Hachimaru e Ann è ancora un po' travagliato per l'incapacità del ragazzo di capire i sentimenti della principessa.

Intanto, Ann cerca di sfruttare la vicinanza con Hachimaru per cercare una sfera deposito, così come solo le principesse possono fare. Grazie a questo, Ann trova una delle sfere deposito nelle vicinanze e, sotto ordine di Daruma, si dirige lì con Hachimaru. La missione va a gonfie vele, ma il rapporto tra Hachimaru e Ann non evolve molto quando il ragazzo decide di mentire sul suo passato e spacciarsi per il discendente di una forte famiglia di guerrieri.

Sul viaggio di ritorno, mentre volano, si vede sullo sfondo il satellite del pianeta colpito da un'esplosione: il samurai Ata sta arrivando per distruggere il pianeta e prendere Hachimaru. Samurai 8: La storia di Hachimaru tornerà settimana prossima col capitolo 10.