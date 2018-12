Samurai 8 Hachimaruden: annunciato il nuovo manga di Masashi Kishimoto, creatore di Naruto

Tra le tante novità mostrate alla Jump Festa 2019, i fan di Masashi Kishimoto hanno finalmente potuto ammirare l'annuncio del nuovo manga dal creatore di Naruto. È stato infatti presentato Samurai 8: Hachimaruden, scritto da Kishimoto e disegnato da Akira Okubo. Guardiamo le prime tavole e il reveal trailer.

Samurai 8: Hachimaruden debutterà su Weekly Shonen Jump durante la primavera del 2019. A capo del progetto, così come della scrittura della storia, ci sarà Masashi Kishimoto, noto ai più per aver scritto e disegnato il manga Naruto dal 1999 al 2014.

Ai disegni, invece, troveremo Akira Okubo, un collaboratore di Kishimoto che ha lavorato come artista al lungometraggio Boruto - Naruto the Movie, l'ultimo film del leggendario franchise che lo stesso Kishimoto supervisionò in prima persona (un piccolo segreto, questo, svelatoci da Hiroyuki Nakano, editor-in-chief di Weekly Shonen Jump, durante la nostra intervista a Mikio Ikemoto a Lucca Comics & Games 2018).

In calce potete ammirare alcune immagini e il trailer di annuncio del nuovo progetto dei due autori: durante il reveal Junko Takeuchi, la doppiatrice nipponica di Naruto Uzumaki, ha letto alla platea un messaggio di Masashi Kishimoto in persona. Nel commento il mangaka afferma che Samurai 8 unirà il suo amore per la cultura giapponese alla sua passione per la fantascienza.

Ricordiamo che il manga, come fu confermato tempo fa, sarà un progetto continuativo e non un semplice one-shot.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere come sarà il manga di Masashi Kishimoto?