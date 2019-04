Samurai 8: Hachimaruden, mostrati i protagonisti della serie di Kishimoto

Dopo la conclusione della serie di Naruto, avvenuta oramai cinque anni fa, Masashi Kishimoto si prepara a tornare con Samurai 8: Hachimaruden. Pronta per essere pubblicata su Weekly Shonen Jump, della serie è stato recentemente mostrato il logo ufficiale e anche una prima immagine, pubblicata pochissimi giorni fa.

L'immagine ci permette di conoscere il protagonista, o probabilmente i protagonisti. Accanto a loro c'è il logo che è stato mostrato pochi giorni fa su Twitter dall'account BorutoExplorer, che aveva mostrato sia il logo in versione giapponese che quello in versione occidentale. L'attesissimo manga di Kishimoto, che verosimilmente potrebbe poi essere adattato anche in un anime come avvenuto per Naruto, sarà pubblicato sul numero 24 di Weekly Shonen Jump il prossimo 13 maggio con un primo capitolo di 72 pagine.



Per poter avere qualche informazione in più su Samurai 8: Hachimaruden vi consigliamo di leggere la nostra anteprima, pubblicata recentemente, così da poter sapere qualcosa di più sul protagonista, il cui unico vero sogno è quello di poter diventare un samurai, dimenticandosi di tutti i problemi che stanno caratterizzando la sua vita.