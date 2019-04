Samurai 8: Hachimaruden, una nuova stupenda immagine dal sito ufficiale!

L'attesissima nuova opera del sensei Masashi Kishimoto, Samurai 8: Hachimaruden, continua a mietere la curiosità dei fan, che di leggere il primo capitolo non possono più aspettare. Dopo un'attesa di quasi 5 anni dall'ultimo lavoro del maestro, le aspettative per quest'opera sono alle stelle, e non vediamo l'ora di vederlo nuovamente all'opera.

Il conto alla rovescia si concluderà il 13 maggio, quando vedrà l'uscita del primo capitolo di Samurai 8: Hachimaruden, che con la bellezza di 72 pagine inaugurerà un'opera, sempre su Weekly Shonen Jump, rimasta in gestazione da diversi anni.

Le immagini promozionali del titolo si susseguono senza sosta, svelando alcune delle prime tavole del manga, nonché arricchendosi di illustrazioni ufficiali atte a sponsorizzare la nuova opera di Kishimoto-sensei. Con l'apertura del profilo Twitter e del sito ufficiale, un nuovo meraviglioso disegno a colori, che avete già potuto ammirare in apertura alla news, viene diffuso sul web, rimbalzando ovunque tra i fan. Recentemente, inoltre, il titolo è stato annunciato in lingua inglese da Viz Media, che ne curerà l'adattamento statunitense. La storia, quanto si evince da Manga Plus, segue:

"Non può fuggire, non può mangiare cibi particolarmente duri. Non puoi diventare più debole di quel ragazzo di nome Hachimaru. Eppure, il suo sogno è diventare un samurai. Per un ragazzo che senza l'aiuto di suo padre sarebbe già morto, quel sogno sembrava irrealizzabile. Ma è proprio quando un gatto samurai gli appare davanti che la sua vita cambia completamente! Un autore leggendario di manga e una stella nascente si sono uniti per dare alla luce un'epica storia sci-fi sui samurai."

Vi invitiamo, prima dell'inizio del manga, a ripassare il nostro articolo su tutto ciò che c'è da sapere su Samurai 8: Hachimaruden, imparando a conoscere con noi la figura del nuovo disegnatore che affiancherà il maestro Kishimoto, ovvero Akira Okubo. Non abbiamo al momento alcuna informazione riguardo un possibile arrivo anche nel nostro Paese del titolo, ma siamo certi che farà a gola a molti editori italiani, vi terremo, in ogni caso, aggiornati su ogni sviluppo.