Samurai 8: Hachimaruden, prima pagina a colori e sinossi del manga di Kishimoto

L'intero mondo è in attesa di conoscere nuovi dettagli sulla storia pianificata da Masashi Kishimoto. Dopo aver terminato Naruto a fine 2014, l'autore era tornato solo brevemente sulla rivista di manga più famosa al mondo, Weekly Shonen Jump, per pubblicare uno spin-off della sua vecchia serie. Ma ora il mangaka torna con Samurai 8: Hachimaruden.

La serie sarà portata avanti in collaborazione con Akira Ookubo, fratello del più famoso mangaka Atsushi Ookubo che ci ha portato Soul Eater e Fire Force. In occasione del numero doppio 22-23 di Weekly Shonen Jump, la redazione della rivista ha deciso di pubblicare quattro pagine di preview con tanto di pagina a colori, e in rete stanno anche spuntando le prime sinossi.

Nel primo post in calce di SP Manga potete vedere la color, dove il protagonista di Samurai 8: Hachimaruden è affiancato da Naruto Uzumaki, con i due che verosimilmente si danno il cambio nel sostenere la futura generazione di manga. La sinossi della storia ideata dal sensei Kishimoto invece è la seguente: "Un ragazzo esprime un desiderio mentre una meteora cade dal cielo. Spera di mangiare del cibo normale e bere acqua sana, spera di non essere allergico, spera di non aver paura delle iniezioni, spera di poter camminare senza stampelle, spera un giorno di poter viaggiare nell'universo... ma alla fine, esprime un unico desiderio: quello di diventare un samurai!"

Samurai 8: Hachimaruden è senza dubbio una delle serie più attese dell'anno. Dopo essere stato mostrato tramite un video alla Jump Festa dello scorso dicembre, sono stati svelati negli scorsi giorni nuovi dettagli sul suo arrivo su Shonen Jump, programmato per il 13 maggio.