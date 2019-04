Samurai 8: Hachimaruden, ecco una delle prime tavole del manga!

È la bomba del momento. Masashi Kishimoto, dopo una pausa dal settore, iniziata con la fine di Naruto, per quasi 5 anni, sta per tornare con la sua nuova opera, Samurai 8:Hachimaruden, il 13 maggio su Weekly Shonen Jump. Trapelano i primi dettagli, tra cui una pagina a colori del manga e una nuova tavola originale presente nel Capitolo 1.

La lunghissima attesa che ci ha separato da Kishimoto-sensei sembra avere finalmente una fine, da quel novembre 2014 in cui una delle opere più conosciute e famose del panorama nipponico, Naruto, aveva concluso la sua storia.

Con la conferma della data di uscita del primo capitolo di Samurai 8: Hachimaruden, nella seconda settimana del mese di maggio, il web è letteralmente impazzito, avviando una caccia disperata verso le prime immagini ufficiali dell'opera cartacea più attesa del 2019. Dopo aver potuto ammirare la pagina a colori di apertura delle 72 pagine del capitolo e scoperto la trama, l'insider SPY su Twitter posta una tavola, che potete ammirare in calce all'articolo, direttamente dal Capitolo 1.

L'immagine rappresenta il protagonista, probabilmente in atto di preghiera. La scena è inquadrata nell'ottica della sinossi del primo numero, in cui scopriamo il desiderio di un ragazzo dinnanzi a un meteorite che cade dal cielo, ovvero poter diventare un samurai.

Ricordiamo che il nuovo manga del maestro Masashi Kishimoto è solo uno dei 4 titoli in arrivo sulla rivista Weekly Shonen Jump, che usciranno rispettivamente una settimana di distanza l'uno dall'altro. Segno di una grande ondata di rivoluzione da parte dell'editore Shuiesha, in quanto vi ricordiamo, che per ogni serie che inizia un'altra deve terminare, e non possiamo non pensare ai rumor che vedono in dirittura d'arrivo la prossima conclusione di Food Wars.

Siamo certi che ne vedremo delle belle data l'importanza dell'autore, ma voi, cosa ne pensate di questa prima tavola? Ne approfittiamo, ancora una volta, a invitarvi a leggere il nostro articolo su Akira Okubo, l'uomo che si affiancherà il maestro Kishimoto nella produzione della serie occupandosi dei disegni del manga.